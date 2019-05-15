شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ "عبد الرحمن مجدى" فى الإسماعيلى قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى لاختبار طبى للوقوف على موقفه من مواجهة الداخلية المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى إطار الجولة الــ33 بالدورى المحلى.
وعقد الجهاز الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع اللاعب على هامش مران أمس، وحرص الجهاز الفنى على الاطمئنان على صحة اللاعب، فى ظل معاناته من الإصابة حيث اكتفى بالجرى حول الملعب.
وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .
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