شكرا لقرائتكم خبر عن رغم أهلاويته.. نبيل الحلفاوى يدعم حارس الزمالك الشاب قبل نهائى الكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، واحدا من أكثر النجوم تعلقا وحبا وانتماء للنادى الأهلى، حيث يمتلك جمهورا عريضا على "تويتر"، يتفاعل معهم الحلفاوى بشكل يومى، لا سيما إذا كان هذا التفاعل "كوريا"، وفى الأيام التى تشهد مباريات مهمة.

ورغم الأهلوية الشديدة للنجم نبيل الحلفاوى، إلا أنه أظهر دعما قويا لعمر صلاح حارس مرمى نادى الزمالك، والذى سيخوض مباراة الزمالك فى ذهاب نهائى الكونفيدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربى، الأحد المقبل، وعلق على تويتر قائلا:"فرصة من السما ..إصابة وإيقاف .. الله منحها له والله سيوفقه بإذنه تعالى ..فى ظروف كهذه تولد النجوم".

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نبيل الحلفاوى على تويتر

ويعانى الزمالك من نقص حاد فى مركز حراسة المرمى بعد استبعاد محمود جنش من اللقاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لإصابة الحارس الثانى عماد السيد خلال مباراة الداخلية الاخيرة بالدورى بكسر فى إصبع القدم، وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق يعتمد على الحارس الشاب عمر صلاح.

تأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح فى الفوز على النجم الساحلى بمصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل فى لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسى التونسى فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزا مثيرا فى لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء.

ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزين متتاليين بمسابقة الدورى رفعت رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر برصيد 70 ويتبقى للقلعة البيضاء مباراة مؤجلة عن المتصدر.