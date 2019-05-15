شكرا لقرائتكم خبر عن 1 أكتوبر انطلاق دورى الطائرة للموسم الجديد بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد انطلاق دورى الموسم الجديد للرجال يوم 1 أكتوبر المقبل بدون اللاعبين الدوليين.

وقال عبد الدايم إن الدورى سينطلق بدون الدوليين فى ظل ارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 حتى 10 من نفس شهر أكتوبر المقبل باليابان.

ويستعد حاليا منتخب الكرة الطائرة إلى خوض منافسات تصفيات أفريقيا بكينيا فى الأسبوع الأول من شهر يونيو، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.