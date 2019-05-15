شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يبدأ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلى بعد جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق عامر عامر حارس مرمى المنتخب الوطنى والإنتاج الحربى، الزمن لإنهاء البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى للتعافى من إصابة قطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة .

وحدد الجهاز الطبى للإنتاج الحربى نهاية يونيو موعداً لانضمام عامر عامر للتدريبات الجماعية لفريقه.

ودخل عامر عامر فترة التأهيل الثانية على ملعب المصانع الحربية التابع لنادى الإنتاج الحربى.

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وأجرى عامر عامر جراحة عقب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الداخلى للركبة، التى تعرض لها خلال معسكر المنتخب الوطنى، استعداداً لمباراتى النيجر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 ولقاء نيجيريا الودى.

كان هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، وافق على مقترح الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى والذى تقدم به إيهاب لهيطة مدير المنتخب بشأن تحمل اتحاد الكرة تكاليف علاج الحارس الذى أصيب خلال معسكر المنتخب.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا وطنيًا أفريقيا لأول مرة بالتاريخ، حيث أوقعت القرعة الفراعنة على رأس المجموعة الأولى للبطولة بجانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوى طرف المباراة الافتتاحية التى ستقام على أرضية استاد القاهرة الدولى.