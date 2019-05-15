شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الأهلى مهدد بالحرمان من جماهيره لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت لجنة المسابقات غرامة مالية على الأهلى قيمتها 50 ألف جنيه، وبات الأهلى مهددا بالحرمان من تواجد جماهيره فى المباريات المتبقية من عمر الدورى.

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