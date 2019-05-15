شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف بالصور سر وجود مصطفى فتحى فى قطر مع فيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سوبر كورة سر وجود مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، فى دولة قطر، وخاصة نادى السد القطرى والتقاطه بعض الصور مع البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء لمتابعة التفاصيل اضغط هنا.

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