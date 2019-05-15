شكرا لقرائتكم خبر عن استاد القاهرة يستضيف البطولة الإفريقية لسيدات الطائرة يوليو القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال رئيس الاتحاد على إقامة البطولة الأفريقية للسيدات التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 5 و حتى 15 يوليو القادم فى استاد القاهرة . وأشار إلى أن البطولة الأفريقية للرجال ستقام فى تونس خلال الفترة من 19 و حتى 29 من نفس شهر يوليو القادم بتونس. وقال عبد الدايم إن منتخب السيدات يتواجد حاليا فى معسكر مفتوح تحت قيادة المدير الفنى نور عطية استعدادا للبطولة .

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