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محمد فرج فى ربع نهائى بطولة العالم للتايكوندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد فرج لاعب منتخب التايكوندو فى التأهل إلى الدور ربع النهائى من منافسات بطولة العالم التى تقام بمانشستر ، بعد الفوز على اللاعب الإيرانى فى دور الـ16 من البطولة بوزن تحت 58 كجم.

 

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وكان فرج قد تغلب على منافسه الإسرائيلى فى أول مباراة له، ثم فاز على لاعب الفلبين فى الدور التالى، وبعده لاعب إيران، ليصل إلى ربع نهائى المنافسات.

 

يذكر أن هداية ملاك ورضوى رضا تلحقا بالبعثة من صربيا بعد انتهاء المعسكر الذى نظمته الشركة الراعية لهن. 

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