شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة :"هي قلوب بين يدي الله".. ومحمد صلاح مازحا: "معرفتكش أنا كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح محمد صلاح، نجم نادى ليفربول الانجليزى، والمنتخب الوطنى لكرة القدم، اللاعب صالح جمعة، نجم النادي الأهلى، وقال له :"معرفتكش أنا كده"، ردا على مقولة تحمل طابع دينى، نشرها جمعة.

وكان صالح جمعة، قد كتب: "فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس ، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر ...!"، ليمازحه النجم العالمى محمد صلاح قائلا: "معرفتكش أنا كده".



محمد صلاح يمازح صالح جمعة

وحقق محمد صلاح، إنجازاً جديداً بعدما توج بجائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأفضل هداف فى مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" هذا الموسم، بجانب السنغالى ساديو ماني والجابونى أوباميانج برصيد 22 هدفاً، ويعد محمد صلاح سادس لاعب فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" يتوج بجائزة الهداف فى موسمين متتاليين.

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