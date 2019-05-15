شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفها معانا.. البولو رياضة ابتدعها الفرس وخصص لها المماليك منصباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تقتصر الرياضة على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات أو التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها، أو لعدم ممارستها فى مصر.

ويلقى ”الخليج 365” الضوء على هذه الرياضات، من خلال التقرير التالى..



متسابقة فى لعبة البولو

رياضة البولو

البولو هى رياضة تشبه رياضة المضرب، لكن بدلا من أن تطير الكرة فى الهواء تتدحرج على الأرض، وبدل من أن يلوح بالمضرب عالياً فى الهواء يمسك بطريقة عكسية إلى الأسفل، ويكون المتسابق على ظهر الحصان.

Advertisements



رياضة البولو

تعتبر "البولو" لعبة الأمراء والسلاطين منذ القدم حتى أن سلطان المماليك كان يعيّن منصبا مخصصا للعبة وهو الجوكندار، لذا نجد آثار مثل مسجد الجوكندار.

وابتدعها الفرس وانتشرت فى الهند واليابان والصين ومصر والشام فى عهد الدولتين الأيوبية ثم المملوكية.



متسابقى البولو

ومن أدوات البولو الخوذة والحذاء والكرة المصنوعة من الخشب، والقفازات لحماية اليدين، بالإضافة إلى عصا طويلة وواقى للركبة.

تتم ممارسة اللعبة البولو على خيول تدعى البونى، ويتم تغيير البونى بعد كل شوط، ولا يلعب البونى الواحد أكثر من شوطين فى المباراة الواحدة، والتى تتألف من خمسة إلى ستة أشواط فى اللعبة عالية الأهداف، ومن أربعة فى المنافسات الصغيرة ، مدة كل شوط سبع دقائق ونصف، ويتكون فريق البولو من 4 لاعبين.