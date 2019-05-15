بث حصري مشاهدة نهائي كأس إيطاليا اتلانتا ضد لاتسيو اليوم الأربعاء 15 مايو 2019 رصد التحديثات...

يلتقي نادي لاتسيو الإيطالي منافسة فريق أتلانتا الإيطالي، في مباراة قوية للغاية بين الفريقين، بنهائي كأس إيطاليا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين لاتسيو واتلانتا، بنهائي كأس إيطاليا، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “الأولمبيكو”.

كان فريق أتالانتا تأهل إلى المباراة النهائية، على حساب فريق فيورنتينا، بعد التعادل في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف لكل منهما، في ذهاب نصف النهائى، ثم الفوز بهدفين مقابل هدف، في مباراة الإياب.

وتأهل فريق لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب نادي اي سي ميلان، بعد الفوز عليه بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

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يدخل فريق أتالانتا مباراة اليوم، بمعنويات مرتفعة، أملا في تحقيق ثانى ألقابه في بطولة كأس إيطاليا، حيث سبق وتوج بكأس إيطاليا، فى موسم 1962/1963.

ويسير فريق أتالانتا بخطي ثابتة في بطولة الدوري الإيطالي “كالتشيو”، حيث فاز على جنوى بهدفين مقابل هدف، في آخر ظهور لهما في الدوري الإيطالي، وأنعش أماله في الدخول للمربع الذهبي والمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

كذلك يتسلح لاتسيو بفوزه على كالياري، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي، ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ويصعد للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي “اليوروباليج”.