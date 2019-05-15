محمد صلاح يرد على موعظة صالح جمعة: معرفتكش أنا كده

منتصر الرفاعى

رد النجم المصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزى، على تويتة صالح جمعة، لاعب النادى الأهلى، اليوم، الأربعاء، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هى قلوب بين يدى الله فلا تغتر".

وعلق محمد صلاح على صالح جمعة ساخرا بقوله: "معرفتكش أنا كده".