انت الان تتابع غرامات بالجملة على سموحة بعد أزمة مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م

حسام حسن

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين والتي اُقيمت بينهما يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور، كما تقرر إيقاف كل من إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

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كما تم إيقاف حسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي إداري سموحة، مباراتين لكل منهما لما بدر منهما وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير، وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه. وفي مباراة الداخلية والزمالك