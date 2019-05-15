انت الان تتابع غرامات بالجملة على سموحة بعد أزمة مباراة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٤ م
حسام حسن
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين والتي اُقيمت بينهما يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، جاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وفي حالة التكرار ستقام مبارياته بدون جمهور، كما تقرر إيقاف كل من إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.
كما تم إيقاف حسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي إداري سموحة، مباراتين لكل منهما لما بدر منهما وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير، وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه. وفي مباراة الداخلية والزمالك
وفي مباراة الداخلية والزمالك قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لقيام جماهيره بقذف زجاجات المياه على الملعب، وفي حالة تكرار ذلك ستقام مبارياته بدون جمهور، كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 15 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور مديره الفني للمؤتمر الصحفي.
كما قررت اللجنة إيقاف بهاء مجدي لاعب الزمالك مباراة للطرد، وكل من طارق حامد وعمر السعيد مباراة لحصولهما على الإنذار الثالث.
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