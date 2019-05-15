الأهلى والزمالك مهددان باللعب بدون جمهور

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١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
جماهير الاهلى
قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها 50 ألف جنيه، لما بدر من جماهيره من سباب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين، التي اُقيمت بينهما يوم السبت الماضي، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، أحرزه جيرالدو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، وهددت المسابقات إدارة النادي الأهلي في حالة تكرار خروج جماهيره عن النص ستقام مبارياته المقبلة بدون جمهور خاصة أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها.
كما قررت اللجنة إيقاف كل من إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي إداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير. كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف
كما قررت اللجنة إيقاف كل من إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي إداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير.
كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه.
وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لقيام جماهيره بقذف زجاجات المياه على الملعب في لقاء الداخلية، وفي حالة تكرار ذلك ستقام مبارياته بدون جمهور ، كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 15 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور مديره الفني للمؤتمر الصحفي .
وقررت اللجنة إيقاف بهاء مجدي لاعب الزمالك مباراة للطرد وكل من طارق حامد وعمر السعيد لحصولهما على الإنذار الثالث.
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