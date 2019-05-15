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رسالة غامضة من محمد صلاح لصالح جمعة

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تحرير:أحمد ثروت ١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

صالح جمعه

صالح جمعه

علق الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، على التويتة التي كتبها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث كتب صالح: «فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هي قلوب بين يدي الله، فلا تغتر»، حيث عاد جمعة إلى مستواه الطبيعي خلال الفترة الماضية بشكل جيد مع الفريق، وجاء رد الفرعون المصري بطريقة كوميدية بعد نشرها بساعات، حيث كتب: «معرفتكش أنا كدا».

وجاءت هذه الموعظة التي كتبها صالح جمعة عقب ظهوره أمس عبر قناة «إم بي سي» مصر مع رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال»، حيث تلقى إشادة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء بعد أن ظهر رد فعله عقب المقلب، ووعده للجماهير بأنه لم يخرج من الملعب خلال الفترة المقبلة، وسيخوض المباريات بشكل

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وجاءت هذه الموعظة التي كتبها صالح جمعة عقب ظهوره أمس عبر قناة «إم بي سي» مصر مع رامز جلال في برنامج «رامز في الشلال»، حيث تلقى إشادة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء بعد أن ظهر رد فعله عقب المقلب، ووعده للجماهير بأنه لم يخرج من الملعب خلال الفترة المقبلة، وسيخوض المباريات بشكل مميز.

— Saleh Gomaa (@SalehGomaa) — Mohamed Salah (@MoSalah)

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة إنبي المقرر إقامتها في العاشرة من مساء غدٍ الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في إطار مباريات الجولة الـ30 من مسابقة الممتازي لكرة القدم.

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