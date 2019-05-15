جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى يورجن كلوب

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تحرير:محمد فرج ١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

جوارديولا ويورجن كلوب

وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة مثيرة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد فوز البيب عليه في كل شيء هذا الموسم، حيث إنه يعتبر الأفضل رسميًا في الموسم المنقضي من البطولة الإنجليزية لهذا الموسم، متفوقًا على كلوب الذي خسر الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بفارق نقطة واحدة، وقال جوارديولا في تصريحات لجريدة «ليفربول إيكو»، إنه شرف كبير بالنسبة لي أن أحصل على هذه الجائزة، وأريد أن أشارك لاعبي فريقي بالجائزة لأننا قاتلنا كثيرًا.

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وأضاف المدرب الإسباني: «كما أهدى الجائزة لكل مدربي الدوري الإنجليزي، وخاصة يورجن كلوب.. لقد كان منافسًا رائعًا حتى نهاية الموسم». واختتم حديثه: «كان من دواعي سروري أن ألعب ضدهم جميعًا، ونأمل في الموسم المقبل أن نرى بعضنا البعض، ونخوض معارك كبيرة مرة أخرى للفوز بهذا اللقب الرائع». ونجح