انت الان تتابع جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى يورجن كلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد فرج ١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
جوارديولا ويورجن كلوب
وجه الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، رسالة مثيرة للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بعد فوز البيب عليه في كل شيء هذا الموسم، حيث إنه يعتبر الأفضل رسميًا في الموسم المنقضي من البطولة الإنجليزية لهذا الموسم، متفوقًا على كلوب الذي خسر الدوري الإنجليزي «البريميرليج» بفارق نقطة واحدة، وقال جوارديولا في تصريحات لجريدة «ليفربول إيكو»، إنه شرف كبير بالنسبة لي أن أحصل على هذه الجائزة، وأريد أن أشارك لاعبي فريقي بالجائزة لأننا قاتلنا كثيرًا.
وأضاف المدرب الإسباني: «كما أهدى الجائزة لكل مدربي الدوري الإنجليزي، وخاصة يورجن كلوب.. لقد كان منافسًا رائعًا حتى نهاية الموسم». واختتم حديثه: «كان من دواعي سروري أن ألعب ضدهم جميعًا، ونأمل في الموسم المقبل أن نرى بعضنا البعض، ونخوض معارك كبيرة مرة أخرى للفوز بهذا اللقب الرائع». ونجح
واختتم حديثه: «كان من دواعي سروري أن ألعب ضدهم جميعًا، ونأمل في الموسم المقبل أن نرى بعضنا البعض، ونخوض معارك كبيرة مرة أخرى للفوز بهذا اللقب الرائع».
ونجح بيب جوارديولا، في التفوق على كل من ماوريسيو بوكيتينو من توتنهام ويورجن كلوب من ليفربول ونونو سانتو من وولفرهامبتون والتتويج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).
يذكر أن أكثر من توج بالجائزة بشكل متتالي هو المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون، بعد حصدها 3 مرات بداية من عام 2007 مرورا بـ2008 وأخيرا 2009.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى يورجن كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.