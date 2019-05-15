انت الان تتابع الأهلي يعلن موعد عودة عمرو جمال من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ م
عمرو جمال
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن عمرو جمال، سيكون جاهزًا بشكل كامل للمشاركة في المباريات، عقب مواجهة إنبي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز، وأوضح الجهاز الطبي، أن جمال بدأ المشاركة أمس الثلاثاء، في التدريبات الجماعية، تدريجيًا، بجانب تدريبات خاصة يخضع لها اللاعب تحت إشراف اليخاندرو مدرب أحمال الفريق، وشدد الجهاز الطبي على أن اللاعب مستمر في تنفيذ هذا البرنامج على أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات من بعد مباراة إنبي.
وكان جمال قد غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بسبب شد في العضلة الأمامية قبل أن ينتظم بالتدريبات الجماعية تدريجيًا، أمس الثلاثاء. ويخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق، لفحص طبي مساء اليوم، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي، وكان لطفي قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم، أمس الثلاثاء، على هامش
ويخضع علي لطفي، حارس مرمى الفريق، لفحص طبي مساء اليوم، لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة إنبي، وكان لطفي قد اكتفى بأداء جلسة في الجيم، أمس الثلاثاء، على هامش المران الجماعي تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مدرب أحمال الفريق.
وأكد الجهاز الطبي، أن اللاعب تعرض لكدمة في الركبة اليمنى خلال أحد التدريبات، وخضع لبرنامج علاجي، ويتحدد في ضوء الفحص الطبي اليوم، قدرته على اللحاق بمباراة إنبي.
ويختتم الأهلي تدريباته في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة إنبي، ومن المقرر أن يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، قائمة اللاعبين للدخول في معسكر مغلق عقب نهاية المران.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن موعد عودة عمرو جمال من الإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.