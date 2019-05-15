أوبلاك يصف موسمه مع أتلتيكو مدريد

أعرب السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، عن رضاه عما قدمه هذا الموسم مع فريقه، الذي فاز معه بكأس السوبر الأوروبي ووصافة "الليجا".

وقال أوبلاك في تصريحات صحفية: "موسمي كان جيدا إلى حد كبير، لا أقول إنه كان لا يمكن أن يكون أفضل من هذا، ولكنني سعيد به".

وأضاف: "أنا قريب من الحصول على جائزة زامورا للمرة الرابعة، إذا فزت بها مرة أخرى، فهذا يتحدث عن العمل الذي يقوم به الفريق، أشعر بالامتنان حيال زملائي وحيال جميع الناس الذين ساعدوني، من أجل الحصول على هذه الجائزة".

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وتمنح جائزة "زامورا" لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني، كل موسم، حيث يتوج بها الحارس الذي يستقبل أهدافا أقل في شباكه، طوال البطولة.

وأكد أوبلاك أنه يثق في قدرة فريقه، على إنهاء الموسم بشكل جيد، في مباراته الأخيرة بالليجا أمام ليفانتي، يوم السبت المقبل.

واختتم قائلا: "قبل بضعة أعوام كنا نلعب هناك، وكنا نصارع على اللقب وخسرنا.. ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نستعد جيدا من أجل إنهاء الموسم بفوز أخير".