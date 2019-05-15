هوفنهايم يضم لاعب الظهير الأيسر ستافيليديس من أوجسبورج

أعلن نادي هوفنهايم الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء أنه تعاقد مع لاعب الظهير الأيسر كونستانتينوس ستافيليديس من أوجسبورج، في صفقة انتقال حر.
ووافق اليوناني الدولي ستافيليديس /25 عاما/ على توقيع عقد لمدة أربعة أعوام ينتهي في 2023 .
وكان ستافيليديس قد انضم إلى أوجسبورج عام 2015 وشارك معه في 53 مباراة بالدوري الألماني، وكان قد لعب في وقت سابق لفريق باير ليفركوزن.
ويحتمل أن يحل ستافيليديس مكان نيكو شولز في مركز الظهير الأيسر لفريق هوفنهايم، وذلك في ظل توقعات انتقال شولز إلى بوروسيا دورتموند.
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