تشافي: أتطلع لآخر لقب في مسيرتي.. وسيأتي لاعبون أفضل مني

اعتبر النجم الإسباني تشافي هيرنانديز، اليوم الأربعاء، أن انضمامه للسد القطري كان من أفضل قرارات حياته.

وقال تشافي، خلال حوار مع الموقع الرسمي للسد، عن طموحاته في نهائي كأس الأمير غدا أمام الدحيل: "سنحاول أن ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة، عبر التتويج بكأس الأمير، خاصةً مع اللعب في استاد الوكرة، أحد ملاعب كأس العالم 2022".

وأضاف: "سنخوض المباراة ضد فريق كبير، يضم كوكبة من اللاعبين المتميزين.. ستكون مواجهة صعبة، لكننا تدربنا جيدًا طوال هذا الأسبوع، وأنا متحمس للتتويج بآخر لقب في حياتي كلاعب".

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وواصل: "فزت بجميع الألقاب المحلية مع السد، من دوري وكأس الأمير وكأس قطر والشيخ جاسم.. تمنيت الفوز بدوري الأبطال الآسيوي، لكن بشكل عام كان لدينا فريق مميز للغاية، وكنا أفضل في قبل النهائي من بيرسبوليس الإيراني، الموسم الماضي، لكن هذه كرة القدم".

وعن خليفته في الملاعب، أجاب نجم برشلونة السابق: "هناك العديد من اللاعبين المميزين في وسط الملعب، مثل بوسكيتس ومودريتش وتوني كروس وماركو فيراتي.. لكني بشكل عام لا أحب المقارنات، حتى لا أنسى أحدًا".

وختم بقوله: "أعتقد أنه سيكون هناك لاعبون أفضل مني، لأن كرة القدم مثل الحياة، دائما متجددة".