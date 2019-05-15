ريبيري: أشعر بالفخر بمسيرتي بجانب روبن

أعرب اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني، عن شعوره بالفخر بالفترة التي قضاها خلال مسيرته بجانب زميله الهولندي، آريين روبن.

وقال ريبري في مقابلة مع صحيفة "بيلد شبورت" الألمانية الرياضية نشرت اليوم الأربعاء: "أرى الطريق الذي قطعناه سويا، لم يكن دائما سهلا، ولكنه في النهاية ناجح للغاية، لقد تحولنا إلى أصدقاء حقيقين وفزنا مع بايرن ميونخ بكل ما يمكن الفوز به، تمكنا من أن نعيش معا تاريخا رائعا، أشعر بامتنان كبير حيال ذلك".

وقرر روبن الرجيل عن بايرن ميونخ خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل بعد 10 أعوام قضاها بين جدران النادي البافاري.

وأضاف اللاعب الفرنسي/36 عاما، قائلا: "مساعدة النادي كانت دائما مهمة للغاية بالنسبة لي، وبالتأكيد بايرن ميونخ ساعدني أيضا في أمور شخصية، ولكن أتذكر بالتحديد موقف معين كنت فيه تائها تماما واعتمد بشكل كلي على النادي".

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وابتعد ريبيري عن الملاعب لعدة أشهر في العام 2015 بعد تعرضه لإصابة في الركبة، وعن هذا تحدث النجم الفرنسي قائلا: "لقد كانت لحظة سيئة، كنت أعتقد أن نهاية مسيرتي قد حانت".

وأشار ريبيري خلال حديثه إلى زيارة قام بها للرئيس الحالي لبايرن ميونخ أولي هوينس، والتي كان لها بالغ الأثر عليه، حيث أردف قائلا: "ذلك كان أمرا محزنا للغاية، لقد تألمت لرؤية أولي على هذا النحو، كنت أرغب في زيارته في السجن لأن الموقف كان صعبا بالنسبة لأولي هوينس وعائلته، ولكن لحظات مثل هذه تثبت أن هوينس رجلا قويا".

يشار إلى أن هوينس عوقب بالسجن في 2014 بسبب تورطه في جريمة تهرب ضريبي.