ميلان مجبر على بيع دوناروما.. وسان جيرمان يترقب

يتجه ميلان الإيطالي لبيع أحد نجومه الكبار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل مواجهة عجز الموازنة البالغ 80 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ميلان ينوي بيع حارسه الشاب جيانلويجي دوناروما، والذي يعتبر واحدًا من النجوم البارزين في النادي هذا الموسم، وقد قدم عددًا من العروض الرائعة.

وينتظر العديد من الأندية قرارًا رسميًا من ميلان ببيع دوناروما (20 عامًا) من أجل تقديم عروض مغرية لضم اللاعب.

Advertisements

ويعتر باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر المهتمين بضم دوناروما، كبديل لبوفون الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وينوي النادي الفرنسي تقديم عرض رسمي بقيمة 55 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات خليفة بوفون.

وخاض دوناروما 34 مباراة بقميص ميلان هذا الموسم، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 11 منها.