جروس يجهز علاء والسعيد لحراسة المرمى أمام نهضة بركان

يسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة كريستيان جروس، لتجهيز الثنائي محمود علاء وعمر السعيد تحسبًا للاستعانة بأحدهما في مركز حراسة المرمى خلال مواجهة نهضة بركان المغربي.

وأكد مصدر في نادي الزمالك ، أن جروس يرغب في تجهيز الثنائي، خاصة بعد إصابة عماد السيد حارس المرمى في لقاء الداخلية.

وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر في إصبع اليد، في الوقت الذي يغيب فيه حارس الزمالك الأساسي عن لقاء نهضة بركان بسبب الإيقاف، ليصبح عمر صلاح هو الحارس الأوحد بقائمة الفريق.

وبحسب ما أكده المصدر، فإن جروس طلب خوض السعيد وعلاء لتدريبات حراسة المرمى تحت إشرف جروتز مدرب حراس المرمى في القلعة البيضاء.

وسيلتقي الزمالك مع نهضة بركان يوم الأحد القادم في المغرب بذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية، والذي سيكون قبل اسبوع واحد من لقاء العودة الذي يقام بمصر.