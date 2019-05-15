شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي يتعاون مع الجامعة الإلكترونية لتطوير برامج تدريبية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

وقع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي والجامعة السعودية الإلكترونية، اليوم (الأربعاء)، اتفاقية تعاون تشمل برامج علمية وأكاديمية مشتركة، وذلك بحضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك.

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وتمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدكتور رجاءالله السلمي، ومدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز المعيقل، حيث تتضمن هذه الاتفاقية إعداد برامج متخصصة في الإعلام الرياضي، إضافة إلى المساهمة في تطوير عدد من البرامج التدريبية التي أقرها الاتحاد ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي في المملكة.

يذكر أن الاتحاد قد أعلن عن إطلاق 60 برنامجاً تدريبياً أقيمت ستة منها في الفترة السابقة في كل من جدة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومنطقة عسير في مساري الصحافة، والإذاعة والتلفزيون، شارك فيها ما يقارب 185 إعلامي، على أن تشهد الفترة القادمة استئناف بقية البرامج بدءاً من يونيو القادم.

حضر الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور ثامر الحسين، والدكتور بدر المدرع عميد كلية العلوم والدراسات النظرية، ورئيس قسم الإعلام الإلكتروني الدكتور شاكر الذيابي، والمدير التنفيذي للاتحاد عادل الزهراني.