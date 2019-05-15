شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة كأس الدوري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) وصل عبر طائرة خاصة كأس دوري مسابقة الأمير وصل عبر طائرة خاصة كأس دوري مسابقة الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي تمت صناعته في إسبانيا والبرتغال تحت إشراف شركات عالمية مشهورة في عالم الذهب، وتعادل قيمة الذهب المضاف للكأس أكثر من 60 مليوناً، ليوازي ذلك قيمة كأس العالم والذي يقام كل 4 سنوات. يذكر أن هذا الكأس هو الأول للدوري منذ تسمية البطولة باسم الأمير محمد بن سلمان.



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