شكرا لقرائتكم السلوفيني سكومينا يدير نهائي دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 25 دقيقة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 17:05

انكلترا - رويترز - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيقود النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد في أول حزيران (يونيو) المقبل.



وأدار سكومينا (42 عاما)، وهو حكم دولي منذ 2002، أربع مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد في 2017 وكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وأتليتيكو مدريد عام 2012.

وفي النهائي في مدريد، سيعاون سكومينا مواطناه يوري برابروتنيك وروبرت فوكان وسيكون الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز حكما رابعا.