شكرا لقرائتكم دي روسي يودع روما برصيد 615 مباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 15:33

روما - رويترز - سينهي دانييلي دي روسي لاعب وسط روما المقاتل مشواره مع النادي بعد 18 عاما شارك خلالها في 615 مباراة وسجل 63 هدفا بجميع المسابقات.



وأكد النادي في بيان اليوم الثلثاء أن مباراة روما الأخيرة هذا الموسم، التي ستكون على أرضه ضد بارما، هي الأخيرة لدي روسي مع النادي الذي انضم إليه عام 2000. وأضاف روما أن دي روسي سيواصل اللعب في مكان آخر.

وقال جويدو فيينجا المدير التنفيذي للنادي إن روما أبلغ دي روسي أول من أمس (الاثنين) فقط بقراره عدم تجديد العقد.

وأضاف في مؤتمر صحفي "اعتذرت لدانييلي نيابة عن النادي لعدم التحدث معه في هذا الأمر في وقت مبكر. كان الموسم صعبا.

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"يدرك النادي الأخطاء التي وقع فيها ونفكر في ذلك. لكننا نقدر الطريقة التي تقبل بها دانييلي القرار"، وعرض فيينجا على روسي دورا تدريبيا في روما لكن اللاعب الدولي الإيطالي فضل استكمال مسيرته في اللعب.

وقال دي روسي للصحافيين "بلغت للتو 36 عاما وأعرف طبيعة كرة القدم. لكنني لم أكن أرغب في تشتيت التركيز عن سباق روما لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

"أشكر أعضاء مجلس الإدارة على هذا العرض . أحترم ذلك وأقدره. لكنني ما زلت أشعر برغبتي في مواصلة اللعب".

وأضاف "في نهاية المطاف أرغب أن أكون مدربا. ولكن في هذه المرحلة لا أرى نفسي كذلك. إذا أتيحت لي فرصة القيام بهذا الدور في روما سيكون لهذا أهمية معينة. علي أن أتعلم وأكتسب الخبرة. ستكون رحلة طويلة".