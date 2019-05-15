شكرا لقرائتكم "الأخضر الشاب" يختتم معسكر النمسا بمواجهة سلوفينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - "الحياة" | منذ ساعتين في 15 مايو 2019 - اخر تحديث في 15 مايو 2019 / 16:21

يختتم المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم (الأربعاء) معسكره الإعدادي المقام في مدينة "باد فالترسدورف" النمساوية، في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا، وذلك بمواجهة منتخب سلوفينيا وديًا.



وستقام المواجهة عند الرابعة مساءً بتوقيت النمسا (الخامسة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب قلعة شيليتن بمدينة ستوبين بيرغ في النمسا.

وعلى الصعيد الميداني، أجرى الأخضر مساء أمس (الثلثاء)، تدريباته على ملعب "ثيرمن"، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي والجهاز الفني المساعد، التي تركّزت على تطبيق تدريب تخصصي لخطوط الفريق على الشق الفني ، أعقب ذلك مران على الكرات الثابتة الدفاعية.