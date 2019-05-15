شكرا لقرائتكم الأهلي مهدد بالحرمان من جماهيره لنهاية الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات الأهلي مهددا بالحرمان من تواجد جماهيره فى المباريات المتبقية من عمر الدورى بسبب أعمال الشغب التي قامت بها الجماهير الحمراء خلال مباراة الفريق الأحمر الأخيرة ضد سموحة في الإسبوع الـ32 من عمر الدوري، والتي انتهت بفوز أبناء التتش بهدف قاتل من توقيع الأنجولي جيرالدو.

وقامت جماهير الأهلي بتوجيه سباب إلى التوأم حسام وإبراهيم حسن المدير الفني ومدير الكرة بسموحة، بخلاف قذف زجاجات المياه داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين الأخيرة.

Advertisements

ووقعت لجنة المسابقات غرامة مالية علي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه بسبب شغب جماهيره فى مباراة سموحة، وأنذرت بأنه حال حدوث أي تجاوز آخر فإن الفريق الأحمر سيحرمون من جماهيرهم لنهاية الموسم.

علي أن تقام مباريات الأهلي المتبقية من عمر المسابقة بدون جمهوره عقابا علي تجاوزات الجماهير.