النحاس يراقب الأهلى أمام إنبى...

جدة - عمرو شويل يراقب عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب فريق الأهلى خلال مباراته مع إنبى المقرر لها غدا الخميس بالجولة 30، من أجل وضع الخطة المناسبة لمواجهته فى اللقاء المقبل.

ويسعى النحاس للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل المواجهة المرتقبة بينهما فى 28 مايو الجارى ضمن منافسات الجولة 33 من الدورى العام .

كان المقاولون فاز على النادى الأهلى فى مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بهدف نظيف فى واحدة من مفاجآت الدورى العام .

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ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع والمربع الذهبى، حيث يحل النادى المصرى رابعاً فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة.