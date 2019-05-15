شكرا لقرائتكم مدرب الطلائع يطلب التعاقد مع مهاجم بعد عودة مصطفى محمد للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش من إدارة ناديه ضرورة البحث عن مهاجم قوى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق، والذى سيعود لنادى الزمالك مع نهاية الموسم الحالى.

كان إيميل يرغب فى بقاء مصطفى محمد معه خلال مباريات الموسم الجديد، لكن إصرار الزمالك فى استعادة المهاجم الشاب، جعلته يفكر فى البديل.

وتألق مصطفى محمد خلال هذا الموسم بعد استعارته من الزمالك قبل بداية الموسم الحالى، ونجح فى قيادة خط هجوم الطلائع بشكل متميز، وسجل العديد من الأهداف المؤثرة أحدثها هدفه فى بتروجت الذى أحيا أمال الطلائع فى البقاء بدورى الأضواء والشهرة .

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إلى ذلك، يباشر طلائع الجيش تدريباته استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.