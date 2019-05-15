شكرا لقرائتكم غرامات بالجملة على الأهلي والزمالك وسموحة وإيقاف إبراهيم حسن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على النادي الأهلي لقيام جمهوره بسب وقذف زجاجات داخل الملعب على الجهاز الفني والإداري ولاعبي سموحة بعد مباراة الفريقين معا ، محذرا بإقامة المبارايات دون جمهور حال التكرار.

وقررت أيضا إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة وحسن مصطفى مساعد المدرب وعبد الباري المليجي اداري الفريق مباراتين لكل منهم لما بدر منهم وإيقاف وليد بدر الإداري 4 مباريات لما قام به من توجيه إشارات مسيئة للجماهير، كما قررت اللجنة توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على حسام حسن المدير الفني لسموحة لما بدر منه.

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أما في مباراة الداخلية والزمالك فقد قررت اللجنة توقيع غرامة 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لقيام جماهيره بقذف زجاجات المياه على الملعب وفي حالة تكرار ذلك ستقام مبارياته بدون جمهور ، كما تقرر توقيع عقوبة مالية قدرها 15 ألف جنيه على الزمالك لعدم حضور مديره الفني للمؤتمر الصحفي .

كما قررت اللجنة إيقاف بهاء مجدي لاعب الزمالك مباراة للطرد وكل من طارق حامد وعمر السعيد مباراة لحصولهما على الإنذار الثالث.