شكرا لقرائتكم مدفع الإفطار.. حدث فريد لمنتخب الفراعنة بكأس أمم أفريقيا 2006... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حقق الفراعنة سابقة فريدة من نوعها في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 التي أقيمت على أرض مصر، حيث واجه منتخب الفراعنة لأول مرة فريق مرتان الأولى بدور المجموعات والمواجهة الثانية بالنهائي وكانت المواجهة من نصيب كوت ديفوار واستطاع المنتخب أن يكسب المواجهتان.
وكانت هذه المواجهة هى الأولى من نوعها في البطولة بنظامها الحديث.
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