شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف بالصور سر وجود مصطفى فتحى في قطر مع فيريرا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أثار مصطفى فتحى صانع ألعاب الزمالك، العديد من التساؤلات حول سر وجوده فى دولة قطر، وخاصة نادى السد القطرى الذى يقوده البرتغالى فيريرا المدير الفنى الأسبق للقلعة البيضاء.

وكشف "الخليج 365" سر تواجد مصطفى فتحى، حاليًا في قطر وإلتقاطه صور تذكارية مع فيريرا والنجم العالمي تشافى هيرنانديز قائد برشلونة السابق ولاعب السد القطرى الحالى، والمعلق الكروي أحمد الطيب، حيث كشف مصدر أن مصطفى يخوض برنامج تأهيلي مكثف فى قطر حاليًا، بعدما خضع لجراحة فى ألمانيا، عقب الإصابته التى تعرض لها فى الركبة و أدت إلى افتقاده على فترات هذا الموسم.

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ويحتاج مصطفى فتحى مدة تأهيل لا تقل عن أربعة أسابيع من أجل العودة لتدريبات فريقه الجماعية، لغياب اللاعب عن الأبيض فى المباراة النهائية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية أم نهضة بركان المغربى، والتى تأهل لها الزمالك على حساب النجم الساحلى التونسى بعدما فاز عليه بهدف دون رد، فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بدور نصف النهائى.

من المقرر، أن يلتقى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأحد المقبل في المغرب، على أن يلتقى الفريقين مجددًا فى مباراة العودة بمصر يوم 26 من الشهر نفسه على ستاد برج العرب.