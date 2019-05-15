شكرا لقرائتكم اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية لحكام الدرجة الأولى بعد العيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام الرئيسية بأن اختبارات الكشف الطبي واللياقة البدنية والاختبارات النظرية ستجري بعد عيد الفطر المبارك مباشرة لحكام الدرجة الأولى . وقال عبد الفتاح فى تصريحات صحفية اليوم بأن لجنة الحكام الرئيسية تستعد لإعداد الحكام بشكل جيد قبل إنطلاق معسكرات الإستعداد للموسم الجديد في إطار النهوض بمستوي الحكام في كل النواحي الفنية والبدنية والطبية .

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