شكرا لقرائتكم بتروجت يتمسك بالحكام الأجانب فى مباراة البقاء والهبوط مع سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب مسئولو بتروجت استقدام حكام أجانب لمباراتهم القادمة أمام سموحه المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل فى الجولة رقم 33 قبل الأخيرة للدورى . وأرجع مسئولو بتروجت طلبهم باستقدام حكام أجانب لحساسية اللقاء الذى سيفصل بشكل كبير فى بقاء الفريقين أو هبوطهما للقسم الثانى . ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة ، بينما يحتل سموحه المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة. Advertisements وطلب مسئولو بتروجت استقدام حكام أجانب لمباراتهم القادمة أمام سموحه عقب نهاية لقاء طلائع الجيش والذى خسره بتروجت على ملعبه بهدف مقابل للاشئ من ضربة جزاء أحرزه مصطفى محمد.

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