شكرا لقرائتكم الصفقات الصيفية تشارك مع الأندية فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة مشاركة الصفقات الجديدة للأندية فى كأس مصر والتى سيتم إستكمال مبارياتها قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2019 – 2020.

كان اتحاد الكرة أكد في وقت سابق على استكمال بطولة كأس مصر الحالي قبل إنطلاق الموسم الجديد للدوري 2019 – 2020 لعدم وجود أى أوقات للعب البطولة ، خاصة أن الأمر تكرر موسم 2014 – 2015 بإستكمال كأس مصر قبل إنطلاق الموسم الجديد للدورى 2014 – 2015 .

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وتنتهي بطولة الدوري للموسم الجاري 2018 – 2019 فى يوليو المقبل وتحديداً بعد بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

وسمح اتحاد الكرة للأندية التى وصلت إلى الأدوار النهائية لكأس مصر بمشاركة الصفقات الجديدة فى المباريات المتبقية من البطولة.