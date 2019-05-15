شكرا لقرائتكم اخبار الزمالك اليوم 15-5-2019 عن حضور 30 ألف مشجع نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخبار الزمالك اليوم عن استعداد الأبيض لمواجهة نهضة بركان المغربى فى ذهاب نهائى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، التى ستقام 19 مايو فى المغرب.

اخبار الزمالك اليوم عن موافقة الأمن بحضور 30 ألف مشجع





أخبار الزمالك اليوم عن موافقة على حضور 30 ألف مشجع، لحضور مباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربى المقرر لها يوم 26 مايو الجارى فى إياب الدور النهائى لبطولة الكونفيدرالية، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

اخبار الزمالك اليوم عن منح اللاعبين راحة 24 ساعة





اخبار الزمالك اليوم عن منح السويسرى كريستيان جروس اللاعبين راحة 24 ساعة، بعدما خاضوا مران بعد الفوز على الداخلية، ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم استعدادا لنهضة بركان المقرر لها 19 مايو.

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اخبار الزمالك اليوم عن جلسات خاصة مع عمر صلاح





اخبار الزمالك اليوم عن عقد جلسات خاصة بين الجهاز الفنى وعمر صلاح حارس مرمى الفريق، الذى سيتم الاعتماد عليه فى ظل إيقاف الحارس الأول جنش وإصابة الحارس الثانى عماد السيد بكسر فى الإصبع، ما وضع حراس المرمى فى ورطة، حيث إن الجلسات ستتضمن جانبين من الإعداد النفسى والبدنى.