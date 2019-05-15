شكرا لقرائتكم مختار مختار يحفز لاعبيه للفوز على المصرى والهروب من شبح الهبوط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى على عقد اجتماع خاص مع لاعبيه للتحدث عن أهمية المرحلة المقبلة فى المباريات المتبقية للدورى الممتاز.

وأكد مختار مختار للاعبيه على ضرورة التركيز فى المباريات، حتى لا يدخل الفريق فى حسبة برما بسبب الموقف المعقد لكثير من الأندية فى صراعها مع الهبوط خلال الموسم الحالي.

وطلب المدير الفنى للإنتاج من اللاعبين حصد النقاط الثلاث من مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة لإنهاء كابوس الهبوط، الذى طارد الفريق بسبب تراجعه نتائجه فى الدور الثانى للمسابقة.

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ويواصل الإنتاج الحربى استعداداته الجادة لمواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة، بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.

يذكر أن لجنة المسابقات بإتحاد الكرة كانت قد قررت تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع الزمالك، لانشغال الفريق الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية.