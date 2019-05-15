شكرا لقرائتكم الجبلاية: استكمال كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة "الجبلاية" برئاسة هانى أبو ريدة على استكمال بطولة كأس مصر الحالى قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري 2019 – 2020. Advertisements وأكدت لجنة المسابقات أن هذا الأمر تكرر موسم 2014 – 2015 باستكمال كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد للدورى. يذكر أن بطولة الدوري للموسم الجاري 2018 – 2019 تنتهى فى يوليو المقبل وتحديداً بعد بطولة أمم أفريقيا 2019، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.

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