شكرا لقرائتكم القيعى يكلف توفيق بالسفر إلى المغرب لحسم صفقة مهاجم نهضة بركان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالأهلي، أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالسفر إلى المغرب من أجل إنهاء إجراءات التعاقد مع التوجولي لابا كودجو مهاجم نهضة بركان المغربي.

وطالب القيعي، أمير توفيق بحسم صفقة كودجو واستغلال أنه مهاجم حر لانتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، خوفتا من دخول أندية عربية أخرى فى المفاوضات خاصة بعد تردد اهتمام الزمالك والوداد المغربي والترجي التونسي بالتعاقد مع اللاعب.

القيعي كلف مدير التعاقدات بضرورة الوصول إلى المهاجم التوجولى قبل خوض نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك، سواء في مقر إقامته أو الفندق الذي سيقيم فيه فريقه استعدادا لذهاب النهائي الإفريقي بالمغرب.