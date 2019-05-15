شكرا لقرائتكم منح جمال عمر المدير الفنى للمقاصة الفرصة كاملة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ساند مسئولو مصر المقاصة جمال عمر المدير الفنى الحالى للفريق بمنحه الفرصة الكاملة فى الموسم المقبل خاصة وأنه أحد أبناء النادى الذين عملوا بالفريق الأول منذ 7 مواسم واستفاد من خبرات مدربين مثل إيهاب جلال وطلعت يوسف .
وأثبت جمال عمر كفاءة منذ توليه المسئولية خلفا لطلعت يوسف بحسب مصادر داخل النادى حيث لم يخسر الفريق أى مباراة وتعادل فى اولى مبارياته أمام بيراميدز بهدف لمثله ، بينما حقق الفوز فى اللقاء الثانى على النجوم .
ومن المقرر أن يقوم مجلس إدارة المقاصة بتقيم تجربة جمال عمر عقب نهاية الموسم ، مؤكدا ان كل الإحتمالات واردة بشأن استمرار المدير الفنى الحالى ، او التعاقد من مع مدير فنى جديد .
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