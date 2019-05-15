شكرا لقرائتكم رئيس اتحاد الريشة الطائرة يحضر اجتماعات الاتحاد الدولى فى الصين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر هشام التهامى رئيس اتحاد الريشة الطائرة، ممثلا عن مصر فى اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة، المقرر لها الفترة من 22 وحتى 24 مايو الجارى فى الصين .

يقام اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يقام اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم، فى حين يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر .