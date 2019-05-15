شكرا لقرائتكم قاهر الإسرائيلي يتأهل لربع نهائى بطولة العالم للتايكوندو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل محمد فرج لاعب منتخب التايكوندو، إلى ربع النهائى من منافسات بطولة العالم التى تقام بمدينة مانشيستر ، بعد الفوز على نظيره الإيرانى فى دور الـ16 من البطولة بوزن تحت 58 كجم .

وتغلب فرج على منافسه الإسرائيلى فى أول مباراة له ، ثم فاز على لاعب الفلبين فى الدور التالى ، و بعده لاعب إيران ، ليصل إلى ربع نهائى المنافسات .

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ولحقت هداية ملاك ورضوى رضا بالبعثة من صربيا بعد انتهاء المعسكر الذى نظمته الشركة الراعية لهن .