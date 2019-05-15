شكرا لقرائتكم اختبار طبى يحسم مشاركة عبدالرحمن مجدى مع الإسماعيلى أمام الداخلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحسم الجهاز الفنى للإسماعيلى مشاركة عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى فى مباراة الداخلية المقبلة، بعد أن يخضع اللاعب لاختبار طبى للوقوف على موقفه النهائي.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية يوم الجمعة المقبل فى اطار الجولة الــ33 بالدورى الممتاز.

عقد محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع اللاعب على هامش مران أمس للاطمئنان على صحته، فى ظل معاناته من الإصابة، حيث اكتفى بالجرى حول الملعب.

وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان