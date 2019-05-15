شكرا لقرائتكم مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسيدات فى يوليو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال رئيس الاتحاد على إقامة البطولة الأفريقية للسيدات التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 5 و حتى 15 يوليو المقبل فى استاد القاهرة.

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وقال عبد الدايم إلى أن البطولة الأفريقية للرجال ستقام فى تونس خلال الفترة من 19 و حتى 29 من نفس شهر يوليو القادم بتونس.

وأضاف أن منتخب السيدات يتواجد حاليا فى معسكر مفتوح تحت قيادة المدير الفنى نور عطية إستعدادا للبطولة.