شكرا لقرائتكم مصر تستضيف بطولة أفريقيا للسيدات فى يوليو المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال رئيس الاتحاد على إقامة البطولة الأفريقية للسيدات التى ستسضيفها مصر خلال الفترة من 5 و حتى 15 يوليو المقبل فى استاد القاهرة.
وقال عبد الدايم إلى أن البطولة الأفريقية للرجال ستقام فى تونس خلال الفترة من 19 و حتى 29 من نفس شهر يوليو القادم بتونس.
وأضاف أن منتخب السيدات يتواجد حاليا فى معسكر مفتوح تحت قيادة المدير الفنى نور عطية إستعدادا للبطولة.
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