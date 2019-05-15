شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. أيمن أشرف يرتدى "واقى" على الأنف فى المباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد جاهزية أيمن اشرف لاعب الأهلى للمشاركة في مباراة الفريق أمام إنبي غدا الخميس بالدوري رغم إصابته الأخيرة في الأنف.

وبحسب الجهاز الطبي للأهلي، فإنه استعانة بـ"واقي" إرتداه أيمن أشرف في الوجه ليكون بمثابة "قناع" يحميه من العنف ويُبعد الأنف عن المخاطر خلال المشاركة في التدريبات والمباريات.

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وتعرض أشرف لإصابة في الأنف خلال مباراة سموحة الماضية بالدوري التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف في اللحظات الأخيرة.

ويحدد لاسارتى مصر اللاعب رغم إعلان الجهاز الطبي جاهزيته في لقاء الغد .

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في العاشرة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة 30 للدوري الممتاز.