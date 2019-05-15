شكرا لقرائتكم ناظر: المولد ليس مستهدفاً.. ورفضنا التعاقد مع بلهندة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض لؤي ناظر رئيس اتحاد جدة ما يتردد حول استهداف فهد المولد نجم الفريق الذي سقط في اختبار المنشطات، كاشفاً في الوقت ذاته أن إدارته تراجعت عن التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لأسباب مالية.

وقال ناظر ضيف برنامج "في المرمى": لا توجد مؤامرة في قضية فهد المولد وهو يعرف ذلك تماماً، ولم يتم فحصه من قبل اللجنة إلا مرتين أو 3 مرات في الموسم الحالي، ونصيحتي له أن يكون واضحاً وشفافاً مع اللجنة وهو ما يرغب به، ولا يعني ذلك إدانة اللاعب الذي يرتب مع فريق عمله حضور جلسة الاستماع لدى اللجنة.

وعاد ناظر للحديث عن موسم الاتحاد العصيب، والذي كاد يهبط فيه إلى الدرجة الأولى قائلاً: كان شهر ديسمبر من العام الماضي صعباً علينا، احتجنا إلى قضاء ساعات طوال لمتابعة مباريات كثيرة والتواصل مع محامين ووكلاء أعمال من أجل إنهاء التعاقد مع اللاعبين الأجانب والمحليين حتى يكونوا جاهزين للعب مع الفريق بعد فتح نافذة الانتقالات.

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وأردف: توقعت أن يكون الفريق جيداً بعدما تعاقدنا مع اللاعبين الجدد لكن كان هناك بعض الظروف مثل الإصابات وغياب الانسجام، لكن رتم الفريق ارتفع بشكل ملحوظ بعد عودة سييرا إلى تدريب الاتحاد، وهو القرار الذي اعتبره صعباً للغاية ومغامرة كبرى، لأنه (القرار) هو الأخير لإنقاذ الفريق بعدما استنفذنا كافة الحلول.

وأكمل حول فترة الانتقالات الشتوية: وصلنا إلى اتفاق مع المغربي يونس بلهندة، لكن توقيعنا معه كان سيضعنا في أزمة مالية ولن نستطيع تسديد رواتب اللاعبين لشهرين على الأقل وبالتالي سيخلق ذلك بعض التوتر داخل غرفة الملابس، وفي نهاية المطاف اخترنا الفريق على حساب الصفقة.

وختم ناظر حديثه قائلاً: لم أقرر الاستمرار في منصبي بعد لأن هناك عدة عوامل تحكم هذا القرار، سأجلس مع عائلتي في نهاية الموسم ونقيم الوضع قبل أن اتخاذ القرار.