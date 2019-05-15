شكرا لقرائتكم شتوتغارت يتم تعاقده مع كارازور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسم نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم تعاقده مع لاعب خط الوسط أتاكان كارازور من فريق الدرجة الثانية هولشتاين كيل.

وأبرم شتوتجارت الصفقة رغم أنه لم يضمن حتى الآن البقاء بدوري الدرجة الأولى "بوندسليغا" في الموسم المقبل. وقبل مرحلة واحدة من نهاية البوندسليغا هذا الموسم، حسم شتوتغارت موقعه في المركز السادس عشر ومن المقرر أن يخوض دورا فاصلا ، لتحديد الصعود والهبوط، أمام واحد من فريقي بادربورن ويونيون برلين.

ويقام الدور الفاصل من مباراتي ذهاب وإياب في 23 و27 مايو الجاري.

لكن كارازور، 22 عاما، سينضم إلى صفوف شتوتغارت قادما من فريق الدرجة الثانية كيل، بعقد لمدة أربعاء أعوام تنتهي في 2023 . وبات كارازور ثاني صفقة لشتوتغارت استعدادا للموسم المقبل، حيث ضم النادي بالفعل لاعب خط الوسط ماتيو كليموفيتش.