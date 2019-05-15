شكرا لقرائتكم رسمياً.. غريزمان يودع أتلتيكو ويقترب من برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني رسمياً رحيله عن صفوف النادي العاصمي بعد 5 مواسم قضاها في صفوفه، وسط أخبار عن انتقاله إلى صفوف برشلونة في فترة الصيف.
ونشر أتلتيكو مدريد مقطعاً مرئياً للمهاجم الفرنسي وهو يودع الجماهير قائلاً بأن السنوات الخمس التي قضاها في صفوف أتلتيكو مدريد كانت رائعة وأنه سيحمل حب الفريق في قلبه حتى بعد الرحيل، بينما أعلن أتلتيكو أن اللاعب طلب من النادي الانتقال في فترة الصيف.
وأشار الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو إلى أن برشلونة وقع رسمياً مع غريزمان لقاء 125 مليون يورو، على أن يمتد العقد 5 سنوات.
وكان غريزمان على أعتاب الانتقال إلى برشلونة الصيف الماضي، لكنه تراجع عن ذلك في اللحظات الأخيرة عبر فيلم انتجه جيرارد بيكيه مدافع الفريق الكاتالوني تحت اسم "القرار".
وحقق غريزمان مع أتلتيكو كأسي السوبر الإسباني والأوروبي بالإضافة إلى الدوري الأوروبي العام الماضي، وكان عاملاً مهماً في حصول فرنسا على كأس العالم 2018.
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